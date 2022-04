Dopo la sconfitta in Europa League, Josè Mourinho proverà a riscattarsi subito domenica alle 18 nella sfida Roma-Salernitana, per la 32a giornata di campionato.



LE ULTIME - Squalificato Pellegrini, Mou dovrà fare anche a meno di Mancini e in difesa ci saranno Ibanez e Kumbulla insieme a Smalling. Zaniolo verso il ritorno dal primo minuto, a sinistra il portoghese sta pensando a El Shaarawy ma al momento è in vantaggio Vina. Nella Salernitananon c'è l'ex Fazio squalificato come anche Bonazzoli, in attacco Mikael è favorito su Ribery.



IN TV - Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN.



Le probabili formazioni:



ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo, Abraham.



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ruggeri; Djuric, Mikael.