A Radio Bussola ha parlato il presidente della Salernitana Danilo Iervolino:



"Sabatini? Siamo in sintonia su tanti aspetti, anche sulla visione della vita. Nel calcio contano però i risultati. L'orientamento è quello di proseguire assieme al nostro ds, è chiaro, ma bisogna capire anche come concluderemo il campionato. Se perdiamo tutte le partite da qui alla fine, magari anche 10-0, è normale che non rinnovo il contratto..."