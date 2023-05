Roma-Salernitana (lunedì 22 maggio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A.

Mourinho non può contare sugli infortunati Kumbulla e Llorente in difesa. Dall'altra parte Paulo Sousa deve fare a eno di Valencia e Fazio, ex di turno.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.