Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Roma-Sampdoria, penultima gara della domenica di Serie A:



Roma – Sampdoria h. 18.00

Irrati

Zingarelli – Rocca

Iv: manganiello

Var: Chiffi

Avar: Muto



21' - Terzo giallo della gara a Spinazzola che trattiene Léris.



10' - Lo stesso Murillo manca il pallone su Dybala, giallo anche per lui.



8' - Ammonito Abraham che interviene in ritardo su Murillo.



5' - Check del Var per un intervento al limite di Amione, ma non ci sono gli estremi per il cartellino rosso. L'intervento era fuori area, al limite poteva essere estratto il giallo in presa diretta.