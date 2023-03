Giornata di discussioni e incontri ieri per il CdA della Sampdoria, che si è dedicato agli incontri con le banche, vera e propria costante di questo periodo blucerchiato. A confrontarsi con i membri del board sono stati gli advisor e gli istituti connessi al tentativo di salvataggio del club: da remoto prima con Pwc e Legace, advisor finanziario e giuridico nominati dalla Camera di Commercio nell’ambito della composizione negoziata, poi con Lazard, advisor scelto da Vidal un anno fa per la cessione.



Infine, la Sampdoria ha parlato anche con Banca Sistema, l'istituto che più di tutti negli ultimi mesi ha fornito linee di credito a Corte Lambruschini, riporta Sampnews24.com. Oggi poi Romei e Bosco parteciperanno all'assemblea di Lega a Milano. Molto probabilmente invece nessun membro del Consiglio seguirà la squadra a Roma, escluso forse Alberto Bosco. Il CdA diserterà lo stadio, probabilmente per il rischio di dover incrociare Massimo Ferrero. A proposito del Viperetta, la sua presenza nei giorni scorsi veniva data per scontata, ora le certezze sarebbero sensibilmente diminuite.