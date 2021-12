Roma-Sampdoria (mercoledì 22 dicembre, calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn, gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet) è una gara valevole per la 19esima giornata di campionato in Serie A, l'ultima nel girone d'andata e di tutto l'anno solare 2021. Dopo la vittoria per 4-1 a Bergamo contro l'Atalanta, i giallorossi sono quinti in classifica insieme a Fiorentina e Juventus a quota 31. Dodici punti in più dei blucerchiati, quindicesimi e reduci dal pareggio in casa per 1-1 con il Venezia.



LE ULTIME - Scontata la squalifica, il giovane Felix torna a disposizione di Mourinho, che deve ancora fare a meno degli infortunati Pellegrini, El Shaarawy, Perez e Spinazzola.

Dall'altra parte D'Aversa non può contare sugli indisponibili Damsgaard, Ihattaren, Torregrossa e Vieira. Possibile turno di riposo per Gabbiadini in attacco. ​



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Abraham, Zaniolo.



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Caputo, Quagliarella.



Arbitro: Giacomelli, assistenti Di Gioia e Raspollini, Maggioni quarto uomo, Massa e Lo Cicero al Var.