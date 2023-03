Roma-Sampdoria (domenica 2 aprile alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno: dopo di questa ne mancheranno altre dieci alla fine del torneo.



LE ULTIME - Oltre all'infortunato Karsdorp, Mourinho deve fare a meno degli squalificati Ibanez, Mancini, Kumbulla e Cristante.

Dall'altra parte Stankovic non può contare sugli infortunati Audero, Conti, De Luca e Pussetto oltre allo squalificato Nuytinck.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.



SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Amione, Murillo, Murru; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. All. Stankovic.