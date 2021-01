Difendere il terzo posto e provare ad accorciare dalla vetta. Ladi Paulotorna subito in campo in questo inizio 2021, dopo la sosta per le feste natalizie, nel matchallo Stadio Olimpico, contro ladell'ex mai dimenticato Claudio, valido per, la prima del nuovo anno. I giallorossi, reduci da tre vittorie nelle ultime quattro, devono difendersi dagli assalti dalle inseguitrici, provando ad accorciare dalle milanesi, mentre i blucerchiati, con due vittorie e tre ko nelle ultime cinque, sono a metà classifica, a più sette sulla zona rossa e meno sette dall'Europa. Sfida nella sfida quella tra i due bomber, Edine Fabio, autori rispettivamente di sei e sette reti finora.- ​In 62 match giocati in totale tra Roma e Sampdoria all’Olimpico, 49 sono i successi dei padroni di casa, 11 i pareggi e 12 le vittorie ospiti. L’ultima vittoria blucerchiata risale alla stagione 2017/18, con il gol di Duvan Zapata a decidere il match. L’ultimo Roma-Sampdoria si è giocato invece lo scorso 24 giugno, quando la doppietta di Dzeko ribaltò nel secondo tempo il vantaggio iniziale ligure con Gabbiadini.Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella​