Roma-Sassuolo 2-4 (primo tempo 1-3)



Marcatori: 13' e 18' Laurienté, 26' Zalewski, 45'+4 rig. Berardi, 50' Dybala, 75' Pinamonti, 94' Wijnaldum



Espulsi: 47' Kumbulla



Ammoniti: 9' Smalling, 50' Lopez, 54' Matic, 58' Tressoldi, 73' Ibanez, 85’ Camara



ROMA: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Zalewski (77' Volpato), Bove (46' Dybala), Matic (56' Camara), Wijnaldum, Spinazzola (46' Karsdorp); El Shaarawy, Abraham (77' Majchrzak).



All.: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).



SASSUOLO: Consigli; Toljan, Tressoldi (64' Erlic), Ferrari, Rogerio; Henrique, Lopez (64' Obiang), Frattesi; Laurienté (76' Defrel), Pinamonti, Berardi (76' Bajrami).



All.: Dionisi.



Arbitro: Fabbri