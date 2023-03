Roma-Sassuolo è il secondo mini-big match di questa 26esima giornata di Serie A con calcio d'inizio domenica alle 18 all'Olimpico. Mini perché sebbene in passato i due club abbiano dato spettacolo in duelli anche di alta classifica oggi fra l'11 di José Mourinho e quello di Alessio Dionisi gli obiettivi sono ben differenti. I giallorossi, reduci dai successi fondamentali contro la Juventus e contro la Real Sociedad in Europa League vogliono continuare nel trend che li terrebbe in piena lotta per un posto Champions. Dall'altro i neroverdi si stanno tirando fuori dalla zona retrocessione e sono in serie positiva da due giornate.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Roma-Sassuolo, calcio d'inizio alle 18 di domenica 12 marzo 2023 all'Olimpico sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Dybala; Abraham.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Bajrami; Berardi, Pinamonti, Laurienté.