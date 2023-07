Dopo un giugno esaltante, il mercato della Roma sembra aver frenato di botto di fronte ai pericoli legati ai paletti Uefa. A breve però i giallorossi dovranno chiudere per almeno due colpi: l'attaccante e la mezz'ala. Dopo l'arrivo di Pinto in Portogallo, infatti, è prevista l'accelerazione sulla coppia Gianluca Scamacca - Renato Sanches. Capite le difficoltà immediate di poter arrivare a Morata il tecnico avrebbe dato comunque il suo gradimento per l'attaccante italiano che sta facendo di tutto per riprendere la strada della capitale. In queste ore Scamacca ha anche tolto dalla bio di Instagram la dicitura "calciatore del West Ham".



PRESTITI - La Roma è pronta a modulare la proposta al club inglese: prestito oneroso sui 4-5 milioni più il riscatto da circa 22 che scatterebbe in base alla qualificazione in Champions e/o le presenze di Scamacca. Proposta simile per il Psg con Sanches che si sta convincendo a lasciare la Francia dopo le recenti bocciature di Luis Enrique. In questo caso sarà fondamentale il numero di presenze per far scattare l'eventuale obbligo di riscatto visti i tanti dubbi circa le condizioni fisiche del portoghese. In caso dovesse andare male l'assalto non è escluso un ritorno di fiamma su uno tra Paredes e Wijnaldum che il Psg ormai considera sulla lista dei giocatori che possono partire anche a zero.