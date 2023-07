“Roma è casa. Ho due colori nel mio cuore”. Non lasciano spazio a troppe interpretazioni le parole rilasciate dalla Gianluca Scamacca nel corso di un’intervista in cui dichiara apertamente di sognare un ritorno alla Roma, società per la quale ha giocato solo nel settore giovanile. Il centravanti azzurro, attualmente in forza al West Ham, sembra sempre più lontano dalla Premier e per i bookie, visto anche il grave infortunio di Abraham, sarà proprio giallorosso il suo futuro, offerto a 1,35, in netto vantaggio sul Milan, altro club alla ricerca di un bomber d’area, visto tra 3 e 3,50 volte la posta. Anche la Juventus, soprattutto in virtù di una possibile cessione di Dusan Vlahovic, potrebbe fare un pensierino sull’attaccante azzurro, ma i bianconeri per i bookie sono più lontani a 6. Difficile invece che il destino di Scamacca possa essere al di fuori di queste tre squadre: si gioca infatti a 20 un possibile approdo a Inter o Napoli, con la Lazio ultima tra le big italiane offerta a quota 33.