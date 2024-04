Roma, scatta l'ora di Baldanzi: a Lecce la grande chance per lasciare il segno

La grande chance. Per Tommasola sfida tra Lecce e, in programma al Via del Mare e valida per la 30ª giornata di Serie A, è un’occasione importante per prendersi i giallorossi. L’ex Empoli è chiamato a sostituire Paulo, non al meglio, che non verrà rischiato - almeno dall’inizio - da Danielein occasione della trasferta di Pasquetta in terra salentina. Una gara in cui i capitolini vogliono prolungare la striscia positiva e continuare la rincorso a Bologna e Juventus, sconfitta all’Olimpico contro la Lazio sabato scorso. Una Roma, dunque, a caccia di conferme, in cui Baldanzi vuole prendersi la scena dimostrare tutto il suo valore.

Il problema muscolare all’adduttore ha costretto Pauloa saltare la tournée dell’Argentina negli Stati Uniti. La Joya ha smaltito l’infortunio ed è partito per Lecce ma non è ancora la 100% e potrebbe partire inizialmente fuori nel match contro ildiNon solo Dybala. De Rossi deve rinunciare a capitan, assente a Lecce per squalifica. Il tecnico giallorosso è intenzionato ad abbassare di qualche metroe schierare l’ex Lione sulla linea dei centrocampisti, nel trio con Paredes e Cristante. Baldanzi ed El Sharaawy agiranno alle spalle di Romelu Lukaku.

Quella contro il Lecce sarà la presenza numero undici di Baldanzi con la maglia della Roma. Arrivato nelle ultime ore della finestra invernale di calciomercato dall’Empoli, il classe 2003 si appresta a scendere in campo per la terza volta dal primo minuto dopo il match diin campionato e sul campo delin Europa League. Finora il talento toscano ha collezionato ha totalizzato 284 minuti con i giallorossi.Tommasovuole trovare la prima gioia personale con la maglia della Roma. La sfida contro il Lecce e l’opportunità cheè pronto a concedergli dall’inizio rappresentano lo scenario ideale per il 21enne, che va a caccia dele delin giallorosso. Un’occasione per dimostrare il proprio valore e per ribadire di poter recitare un ruolo importante in vista di un finale di stagione che vedrà la Roma impegnata nella corsa ad un posto nella prossimae in, con il derby tutto italiano colnei quarti di finale.