Il 6 agosto è il giorno che la Roma ha scelto per presentare ufficialmente in conferenza stampa Paulo Dybala, il quale oggi metterà la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. Lo riferisce l'Ansa. Il 6 agosto è anche lo stesso giorno della sfida per la pace tra i ragazzi di Mourinho e lo Shakhtar Donetsk.