Negli ultimi giorni il nome di Patrik Schick è stato accostato a diverse squadre tra cui il Milan. Ecco la riposta dell'attaccante ai media cechi





I media italiani scrivono che dovresti essere scambiato con l'AC Milan ...

"Non ne so nulla. In Italia si scrive molto".



Ti piacerebbe rimanere a Roma o preferiresti andare da qualche altra parte a giocare?

"Non riesco a rispondere in questo quel momento. Non so quale allenatore arriverà, cosa succederà. Quando questo sarà chiaro, posso pensare più specificamente al futuro. Ma non è nella mia natura lasciare le cose a metà. Sarà essenziale ciò che vorranno fare la società e l'allenatore con la squadra".



Prima di partire, hai parlato con qualche dirigente del club?

"Niente affatto. Ci siamo lasciati dopo l'addio a Daniele De Rossi ... Era abbastanza triste, dopotutto, ha passato tutta la sua carriera a Roma, una delle leggende del club. Voleva giocare regolarmente, così se n'è andato. Ci sarà sicuramente una grande personalità nello spogliatoio".