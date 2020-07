Il Lipsia è pronto all'offerta definitiva per Patrik Schick. Il club tedesco è rimasto soddisfatto del rendimento del ceco anche se non è disponibile a sborsare i 29 milioni pattuiti per il diritto di riscatto un anno fa. La nuova proposta dovrebbe aggirarsi sui 22-23 milioni e potrebbero convincere la Roma che in queste settimane ha ricevuto pure il gradimento del Milan.