L'attaccante giallorosso Patrik Schick ha dichiarato a Roma TV: "E' stata una stagione difficile per me, ma adesso sono tornato più cattivo. Sto bene mentalmente, non ho più dolori e problemi fisici. Sono preparato, è questa la differenza rispetto all'anno scorso. Insomma, sono a posto e sono felice di poter giocare senza fastidi. Ho voglia anche di segnare nelle partitelle d'allenamento, fare gol è sempre importante e si vede anche durante le amichevoli".



"Ho già capito tutto, non c'è alcun problema con Di Francesco. Tutti sappiamo come vuole giocare il mister. Kluivert e Bianda? Io non sono giovane come loro, ho 2-3 anni in più e so che l'inizio non è facile. Non conoscono la lingua, ma hanno grande qualità e secondo me tra poche settimane capiranno tutto e giocheranno bene, speriamo".