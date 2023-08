Il centrocampista serbo classe 1988 non è stato convocato per la sfida amichevole contro il Tolosa (persa 2-1), dietro alla sua assenza, ufficialmente per problemi fisici, ci sarebbero ragioni legate al mercato.Una mossa sorprendente: la Roma non ha mai avuto intenzione di cederlo, ha sempre considerato Matic importante sul campo e dentro lo spogliatoio, per questo è rimasta spiazzata dalla presa di posizione del numero 8.Difficile dire cosa succederà:, che ha rinnovato il contratto fino al 2024 con ingaggio da 3,5 milioni di euro netti, circa 4,3 lordi grazie al Decreto Crescita,impegnata a cercare una mezzala e un attaccante per Mourinho, non può permettersi altri investimenti in mezzo al campo.che per il cartellino del 35enne vorrebbe riconoscere al massimo un indennizzo. Un altro problema per Mourinho, altamente insoddisfatto dalla campagna acquisti portata avanti da Pinto