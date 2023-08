José Mourinho racconta la sua "seconda vita" alla Roma. L'allenatore portoghese ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Siamo in ritardo sul mercato, ma non c'è alcuna guerra tra me e Tiago Pinto. Non mi sono mai pentito di aver detto sì ai Friedkin".



CASO TAYLOR - "Triste non aver avuto il sostegno della società, le squalifiche hanno violato la mia libertà".



DYBALA - "E' oro, dal primo agosto dormo meglio. Ho trasformato tanti bambini in calciatori: occhio a Pagano".