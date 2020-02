Nuova giornata di incontri a Roma tra gli advisor dell'imprenditore statunitense Dan Friedkin e i dirigenti del club giallorosso per concludere la due diligence che porterà nelle prossime settimane alla firma sull'accordo vincolante per il passaggio di proprietà.



La delegazione americana, guidata dal presidente del Friedkin Group Marc Watts, si è recata nella sede della Roma all'Eur per incontrare il Ceo Guido Fienga, i legali del presidente James Pallotta e i rappresentanti della Raport. Tra i gli oltre quindici advisor presenti nella capitale ci sono anche Brian Walker, Director of Strategy and New Ventures, Brad Beinart, director Finance & asset Management, Derrick Burnette del reparto Strategy & New Ventures, e Matthew Edwards, Director of Information technology.



Secondo diverse indiscrezioni, Friedkin punta ad arrivare alle firma entro la metà del mese, per prendere effettivamente possesso del club nelle successive settimane.