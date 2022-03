Un difensore centrale col piede sinistro e un regista di livello internazionale. Identikit precisi provengono da Trigoria e potrebbero portare alla Interplayers, l’agenzia che cura gli interessi di diversi giocatori argentini. Tra questi Marcos Senesi e Leandro Paredes. Per entrambi ci sono stati contatti già a gennaio con Feyenord e Psg, ma ora che hanno deciso di non rinnovare Pinto può tornare seriamente alla carica contando anche sul Decreto Crescita.



DETTAGLI - Costo totale? Trenta milioni. Un incontro tra Pinto e gli agenti dei calciatori sarebbe avvenuto circa 15 giorni fa per sondare il terreno, ma i primi dialoghi risalgono appunto a gennaio. Se per Senesi non c'è ostacolo ingaggio (sotto i 2 milioni) per Paredes bisogna valutare l'effetto Decreto Crescita visto che percepisce 7 milioni a stagione al Psg dove comunque c'è intenzione di liberarsene visto anche lo scarso minutaggio stagionale.