Paulo Fonseca, allenatore dello Shakhtar Donetsk accostato alla Roma, in un'intervista rilasciata in Ucraina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Tutti sanno che sono un allenatore ambizioso e chissà, magari un giorno allenerò un grande club europeo. Il mio sogno? Vincere la Champions". E non è mancata un'osservazione sulla propria filosofia: "Un diciottenne ha le stesse possibilità di un trentenne, anche se poi bisogna trovare sempre il giusto mix di gioventù ed esperienza. Io non voglio solo vincere, ma anche giocare bene, non mi basta riuscire a portare a casa il risultato."