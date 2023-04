Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-1 ottenuta in campionato contro l'RKC Waalwijk:



“Sì, potrei avere dei sentimenti di vendetta dopo quella spiacevole serata a Tirana e anche i ragazzi che erano lì l’anno scorso. Ma sarebbe strano se avessi bisogno di una motivazione in più per un quarto di finale di Europa League. Ora abbiamo una squadra quasi completamente nuova e sono due partite, quindi la situazione è completamente diversa”