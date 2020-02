Torna a parlare Walter Sabatini che nell'ultima sessione di calciomercato ha perso un duello di mercato con la Roma per Ibanez, difensore acquistato dai giallorossi e seguito a lungo anche dal Bologna. Questo il commento sarcastico del ds al programma "Il pallone nel 7": "Ibanez è un desaparecido, neanche a Roma sanno dov’è. Noi volevamo prenderlo, ma poi è spuntata la Roma che ha avuto la meglio per questioni economiche, salariali e di commissioni. Ha preferito così andare in giallorosso. A quel punto abbiamo deciso di non fare altre operazioni in accordo con Mihajlovic che ci aveva chiesto solo acquisti che che migliorassero la squadra'