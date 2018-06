Claudio Taffarel continua ad elogiare Alisson. Questa mattina l’attuale preparatore dei portieri del Brasile è intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo per parlare del numero uno della Roma e del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni:



Un commento su Alisson.

Non ho mai visto un portiere così bravo e che gioca così bene. Sta superando ogni aspettativa, in Italia è partito dalla panchina ma in nazionale abbiamo sempre creduto nel suo potenziale. È arrivato il suo momento anche nella Roma, è un portiere che dà tranquillità. La sua grande forza, oltre alle doti tecniche, è la mentalità. È molto forte psicologicamente.



È contento alla Roma?

È molto contento alla Roma, le voci di un trasferimento sono solo voci. Non so cosa succederà, ma dice che sarebbe contento di rimanere a Roma.



Il ballottaggio con Ederson…

Alisson è impressionante, da quando Dunga lo ha messo titolare contro il Venezuela è sempre cresciuto. È un gradino sopra Ederson, che può migliorare coi piedi e con l’esperienza.



Qual è il portiere più forte del mondo in questo momento?

Non mi piace fare la classifica dei migliori al mondo. Alisson può essere fra i primi insieme a Courtois, De Gea e Neuer.



Com’è stata vissuta l’escalation di Alisson in Brasile?

In Brasile si pensava non potesse giocare titolare in nazionale facendo la riserva a Roma. Ma qui conoscevamo il suo potenziale e sapevamo che quando avrebbe iniziato a giocare con la Roma avrebbe convinto tutti. Ti trasmette tranquillità, è stato un lavoro sulla fiducia che ha pagato molto.