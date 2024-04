Roma, senti Valcareggi: 'De Rossi è un condottiero. Per me ha fatto solo un errore'

Danieleincassa le parole di stima diIl figlio dell'ex ct della Nazionale ha rilasciato un'intervista alle pagine de Il Romanista e ha parlato di come l'allenatore dellasia stato bravo in questi mesi a risollevare la squadra con il carattere e a conquistare la fiducia dei giocatori da subito."Io lo amo. Mi piaceva come calciatore, mi piace tantissimo anche come allenatore. Per me è stato il miglior centrocampista del mondo per 4-5 anni. Evidentemente. I calciatori spesso sono furbetti. A volte le cose che non fanno volentieri non le fanno affatto. Lui invece sta facendo fare a tutti quel che vuole, li tiene tutti sulla corda. A De Rossi non solo lo ascoltano, ma lo seguono". Secondo Valcareggi De Rossi ha commesso un solo errore in questa sua prima parte di carriera da allenatore: "Lì non può sentire le partite allo stesso modo. Per lui la Roma vale tre nazionali. L' invece non poteva trasmettere le stesse emozioni e la stessa felicità ai calciatori”.

In giallorosso De Rossi, secondo Valcareggi, potrebbe avere un futuro ben più roseo di un altro grande idolo del passato: "Totti mi è sempre piaciuto, è simpatico, è il classico romano. De Rossi però forse ha più voglia di costruire, più voglia di fare. Ha idee un po’ più strutturate”.