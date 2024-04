Serie A: le probabili formazioni della 33esima giornata

La Serie A torna in campo per la 33esima e sestultima giornata di campionato. Si parte dai due anticipi del venerdì: Lazio e Juventus sono impegnate in trasferta rispettivamente contro Genoa (calcio d'inizio alle ore 18:30) e Cagliari (20:45) in vista della semifinale di ritorno in Coppa Italia in programma martedì prossimo allo Stadio Olimpico dopo il 2-0 per i bianconeri dell'andata a Torino.Sabato sono in calendario Empoli-Napoli (alle ore 18) e Verona-Udinese (20:45).Domenica Sassuolo-Lecce (12:30), Torino-Frosinone (15), Salernitana-Fiorentina (18) e Monza-Atalanta (20:45).

Lunedì si chiude con i posticipi Roma-Bologna (18:30) e Milan-Inter (20:45), il derby che può dare lo scudetto della seconda stella ai nerazzurri in caso di vittoria.IL PROGRAMMA:Venerdì 19 aprile 202418:30 Genoa-Lazio (Dazn)20:45 Cagliari-Juventus (Dazn e Sky)Sabato 20 aprile 202418:00 Empoli-Napoli (Dazn)20:45 Verona-Udinese (Dazn e Sky)Domenica 21 aprile 202412:30 Sassuolo-Lecce (Dazn e Sky)15:00 Torino-Frosinone (Dazn)18:00 Salernitana-Fiorentina (Dazn)20:45 Monza-Atalanta (Dazn)Lunedì 22 aprile 2024

18:30 Roma-Bologna (Dazn)20:45 Milan-Inter (Dazn).NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI