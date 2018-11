A Roma i tempi cupi sono tutt'altro che finiti. L'1-0 rimediato ieri sul campo di Udine - quarta sconfitta in questo campionato - mina le certezze di una squadra che sembra solo lontana parente di quella ammirata nelle ultime stagioni. La scelta di Di Francesco di preservare alcuni titolari in ottica della sfida cruciale di martedì contro il Real Madrid non ha pagato.- Il gol contro la Sampdoria aveva forse illuso qualcuno, ma i 90' di ieri hanno dato un'ulteriore conferma: Schick non è il vice Dzeko. L'assenza di una vera punta da alternare al bosniaco rimane forse il più grande limite della rosa costruita da Monchi per affrontare un'annata lunga e ricca di competizioni. Un problema non da poco, se si considera che le trattative per il rinnovo del numero 9 giallorosso (in scadenza nel 2020) procedono estremamente a rilento., per un giocatore di 32 anni ancora al top e alla ricerca di quello che sarebbe l'ultimo grande contratto della carriera.- Ma il gigante di Sarajevo non è l'unico ad essere finito nel mirino delle grandi squadre europee. Il fascino (e i soldi) della Premier suonano come più di un'insidia per la Roma, che nelle prossime settimane dovrà guardarsi dall'assedio dei club inglesi per("non è il momento di parlare di rinnovo", ha glissato ieri Monchi), in un'operazione che assicurerebbe alla Roma una plusvalenza multimilionaria. Discorso diverso pere lavorerà per convincere il giocatore. Ora la palla passa alla società capitolina. Mesi caldi per non sommare sconfitte fuori dal campo a quelle sul campo e per non disfare - per l'ennesima volta - quella tela che i tifosi vorrebbero, prima o poi, vedere finita.