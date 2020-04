Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, parla nel corso di una diretta Instagram: "Sta andando bene, abbiamo molto tempo a disposizione e a bbiamo tutto il materiale che ci serve per allenarci e un programma da seguire. Ci alleniamo su Face-Time e in videochiamata con la squadra. Oltre all’allenamento mi piace molto vedere video di giocatori che mi piacciono, lo faccio come un piacere ma anche per imparare e allenarmi. La mentalità è il 50-60% del livello di un giocatore. Mi sono abituato alla nuova vita, anche se non vedo l’ora che finisca. Passare dalla seconda serie spagnola alla Serie A è stato completare un percorso di crescita, sono sempre stato ossessionato dal calcio e questo salto è stato quello per cui ho sempre lottato. Differenze? L’allenatore della Roma è portoghese, quindi è un po’ spagnolo, quindi sono riuscito ad adattarmi subito, anche se comunque delle differenze le ho trovate. Dal primo allenamento ho trovato che il gioco ha un ritmo molto veloce e aggressivo. È un gioco molto fisico ma con molta qualità. Con chi avrei voluto giocare fra Totti, De Rossi e Batistuta? È difficile scegliere, ma direi Totti".