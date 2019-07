Il ds della Roma Gianluca Petrachi lavora per sfoltire la rosa, sono sette - secondo La Gazzetta dello Sport - i giocatori giallorossi con la valigia in mano: Nzonzi, Olsen, Gonalons, Defrel, Coric, Bianda, Fuzato. Il più difficile da piazzare è il centrocampista francese, arrivato dal Siviglia per 26 milioni circa con la Roma che non vorrebbe fare minusvalenze. Sul giocatore ci sono Lione, Monaco e Marsiglia.