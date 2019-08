Il destino di Kalinic sarà giallorosso. Da stabile però se al Galatasaray o alla Roma. Il croato, infatti, ha ricevuto da qualche giorno la proposta di Petrachi che è però vincolata dall'addio di Schick alla Roma. Ipotesi non così lontana dalla realizzazione visto che il Lipsia sta provando l’affondo decisivo. Kalinic, in uscita dall'Atletico Madrid dopo un periodo no, può dire sì al Galatasaray da un momento all'altro anche se la sua priorità è quella di tornare in Italia. Ma non aspetterà troppi giorni per decidere.



CIFRE - Come detto tutto è determinato dalla cessione di Schick richiesto da diversi club della Bundesliga ma per il quale non è ancora arrivata l'offerta giusta anche perché in caso di cessione definitiva il 50% dell'incasso finirebbe alla Sampdoria. Quella per Kalinic, invece, sarebbe un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto sui 10.