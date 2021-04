La Roma è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione. Come scrive il Corriere dello Sport, l'obiettivo è Andrea Belotti del Torino, in scadenza nel 2022 e che piace anche al Milan. Quella giallorossa è una meta che piace al Gallo, e ne ha parlato in nazionale anche con Lorenzo Pellegrini. Difficile, invece, arrivare a Dusan Vlahovic, seguito non solo in Italia ma anche in Premier e in Bundesliga.