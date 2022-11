Il ds granata Vagnati si muove per vedere se è possibile rinforzare, come riporta Tuttosport, in qualche modo anche il reparto offensivo: il goleador granata in campionato attualmente è Vlasic (ma con appena 3 gol), Sanabria ne ha messi dentro solo 2 come Miranchuk, Pellegri uno. Nessuna rete segnata fuori area, nessuna direttamente su punizione diretta. Proseguono i contatti per verificare la possibile cessione in prestito gratuito con diritto di riscatto da parte della Roma del 27enne uzbeko Shomurodov, attaccante da tempo senza spazio con Mourinho (mai titolare, 5 presente in questo campionato, ma per un totale di appena 49 minuti, più 2 gettoni in Europa League).