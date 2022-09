Via vai sul mercato della Roma a gennaio: dal Bodo/Glimt arriverà a parametro zero il norvegese Ola Solbakken, in scadenza di contratto a dicembre. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, non è escluso che il calciatore possa aggregarsi anche prima ai giallorossi, magari rinunciando alla mensilità di dicembre. In uscita c'è Shomurodov con la formula del prestito.