Il Marsiglia di Rudi Garcia è a caccia di un centrale di difesa per la prossima stagione e come scrive questa mattina Tuttosport, potrebbe essere Juan Jesus il profilo ideale. Andoni Zubizarreta, infatti, starebbe cercando uno stopper già esperto da poter affiancare a Rami e Rolando nell’OM. Il difensore brasiliano, ormai in Serie A dal 2012, prima con la maglia dell’Inter e poi con quella giallorossa potrebbe fare al caso del club francese. Il cartellino si aggira sui 10 milioni di euro. Jesus piace pure a Torino e Besiktas.