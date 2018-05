Dopo l'arrivo di Ante Coric, la Roma si appropinqua all'acquisto di un esterno offensivo. Il club giallorosso è sulle tracce di Hakim Ziyech, giocatore marocchino di proprietà dell'Ajax: l'agente era all'Olimpico due giorni fa e ha impostato come foto sul proprio profilo Linkedin se stesso con il Colosseo sullo sfondo. Un indizio non da niente.



IL PREDILETTO DI MONCHI - Il giocatore piace moltissimo al ds dei capitolini, Monchi, che lo aveva seguito a lungo già ai tempi del Siviglia: dopo Justin Kluivert dunque, come anticipato da Calciomercato.com, altro obiettivo dei giallorossi nei Lancieri, ora è il marocchino il primo nome sulla lista.



40 MILIONI COMPLESSIVI, CI PENSA RAIOLA? - Il club sta parlando con l'Ajax per entrambi i giocatori, tramite il super agente Mino Raiola: la Roma vuole fare un'offerta complessiva da 40 milioni per entrambi, anche se gli olandesi sono reticenti in merito, dato che ne vogliono 30 solo per Ziyech (e 20 per Kluivert, solo qualora non rinnovi: altrimenti il prezzo si alza). Sullo sfondo ci sono altri giocatori, più difficili da raggiungere, come Domenico Berardi del Sassuolo. I giallorossi vogliono perseguire la linea verde olandese: non solo Kluivert, ora si prova a chiudere per Ziyech.