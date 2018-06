La Roma cerca un portiere per il dopo Alisson, Donnarumma si propone. Come riportato nell’edizione odierna de “La Repubblica”, l’agente Mino Raiola avrebbe proposto alla Roma i due fratelli, Gigio e Antonio, per sostituire i partenti Alisson e Skorupski. La voglia del numero 99 giallorosso di lasciare Milano per giocare la Champions in giallorosso è grande, tanto da essere disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio per rientrare nel tetto stipendi di Trigoria. Monchi tuttavia non sarebbe convinto dell’operazione: il direttore sportivo spagnolo preferirebbe uno tra Areola e Meret. I contatti con Raiola sono costanti, potrebbero non mancare i colpi di scena.