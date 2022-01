Josè Mourinho è stato abbastanza chiaro: a gennaio vuole qualche giocatore nuovo per migliorare la rosa. L'ha detto forte e chiaro, senza giri di parole. Facendo capire che alcuni calciatori in rosa non faranno parte del progetto futuro. Uno di questi è Bryan Reynolds, esterno destro classe 2001 che da quando è arrivato dai Dallas nel febbraio scorso ha trovato pochissimo spazio. Per questo la dirigenza è già al lavoro per cercargli una sistemazione e- La Roma ha lavorato prima all'accordo con il giocatore e il suo entourage col quale c'è ormai intesa totale, adesso si è seduta per trattare il trasferimento con l'Arsenal. In estate i Gunners avevano respinto una proposta da 15 milioni dell'Everton per il giocatore,, la prima richiesta dell'Arsenal è stata di 1 milione per il prestito e 20 per l'obbligo di riscatto, che sono disposti ad abbassare fino a 15. Ma tra le parti ballano ancora 5 milioni di euro.- L'altro nodo è legato al numero delle presenze che fanno scattare l'obbligo di riscatto. Quante ne servono? La Roma vorrebbe alzarlo e l'Arsenal gioca a ribasso. Le società non trovano l'accordo e si continua a lavorare provando a restringere la forbice. Mailtnad-Niles aspetta fiducioso sperando che il suo club gli dia l'ok per trasferirsi nella capitale,classe '96 dell'Eintracht Francoforte e della Francia Under 21. Arrivato a gennaio 2019 dal Monaco, ha il contratto in scadenza nel 2023 e i costi decisamente più contenuti rispetto a quelli per l'esterno dell'Arsenal. I dirigenti lavorano sul mercato di gennaio per accontentare Mourinho, la Roma è a caccia di un esterno destro.