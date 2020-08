Il giorno della verità. Oggi, infatti, la Roma si raduna a Trigoria, pronta ad iniziare la nuova stagione a soli 21 giorni di distanza dal ko contro il Siviglia in Europa League. Giro di tamponi per i 35 convocati, da domani si inizierà a correre agli ordini di Paulo Fonseca.



SUMMIT DI MERCATO - I riflettori, però, sono accesi su altro. E, più precisamente, sulla stanza in cui si incontreranno il Ceo Guido Fienga ed Edin Dzeko. Un summit da cui dipende il futuro della Roma e non solo: dopo le vacanze, infatti, serve chiarire alcuni punti per il destino di entrambe le parti. Dzeko è legato a Roma e alla Roma, lo scorso anno ha rifiutato la lunga corte dell'Inter firmando un ricco e importante rinnovo di contratto con i giallorossi. Ora, però, si è fatta avanti la Juve, che ha posto il bosniaco in cima alla lista delle preferenze per le punte. La chiamata bianconera attira Edin, che vuole capire i progetti futuri della nuova Roma targata Friedkin. Dall'altro lato, Fienga intende comprendere progetti e pensieri dell'attaccante: in caso di addio, i giallorossi chiedono 15 milioni di euro. A Trigoria è il giorno della verità: per la Roma del presente e del futuro. Ma anche per la Juve e, in caso di effetto domino, per il Napoli e Arkadiusz Milik.