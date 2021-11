La Roma fa sul serio per Diogo Dalot, esterno destro del Manchester United che lo scorso anno ha indossato la maglia del Milan. José Mourinho lo ha suggerito come opzione alternativa all'olandese Karsdorp ma al momento non c'è intesa coi Red Devils, che chiedono il prestito con obbligo di riscatto mentre i giallorossi propongono il prestito con diritto.