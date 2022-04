La Roma perde per infortunio Gianluca Mancini che, dopo un'intervento in scivolata su Pellegrino, si è fermato a terra e poco dopo è stato costretto a chiedere il cambio. I medici giallorossi sono intervenuti con un massaggio sul ginocchio destro prima che il giocatore uscisse dal campo zoppicando e costringendo José Mourinho a far entrare Smalling al suo posto.