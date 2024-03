Roma, si fermano Smalling e Renato Sanches. C'è Paredes, le ultime verso la Fiorentina

Brutte notizie in casa Roma. La squadra di Daniele De Rossi si sta preparando alla sfida esterna del ‘Franchi’ contro la Fiorentina, dove non dovrebbero esserci Chris Smalling e Renato Sanches. I due hanno infatti saltato l’allenamento di rifinitura per problemi fisici.



SMALLING - Il difensore inglese già nell’ultima seduta prima del Brighton aveva riportato un trauma alla caviglia destra, motivo per cui ha svolto la seduta in differenziato rispetto al gruppo.



A CENTROCAMPO - L’ex centrocampista del Psg ha invece patito un affaticamento muscolare, l'ennesimo stop in una stagione sfortunata per lui. Ha recuperato invece Paredes che ha regolarmente preso parte alla seduta e sarà a disposizione per la gara contro la Fiorentina.