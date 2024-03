Roma, Paredes in dubbio: le condizioni e cosa cambia per De Rossi

Leandro Paredes rischia di saltare la prossima partita di campionato contro la Fiorentina. Nelle prossime ore, dopo aver saltato l’allenamento di ieri, ci sarà un provino per il centrocampista argentino, per capire se potrà essere o meno della sfida. In caso di assenza, è possibile che giochi Edoardo Bove al suo posto



COSA CAMBIA - A quel punto, al posto di Paredes verrebbe spostato Bryan Cristante, in un ruolo tutt'altro che inedito al centro della mediana e come schermo per la retroguardia giallorossa. Nel pomeriggio è possibile che ci siano più indicazioni per la formazione, visto che lo stesso Paredes verrà provato per capire se sarà disponibile oppure sarà tenuto ancora a riposo.