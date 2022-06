In uscita dai loro club per motivi diversi. Dries Mertens e Donny van de Beek bussano alla porta di Mourinho. Il belga, secondo la Gazzetta dello Sport, per giocare a Roma sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio a 3,5 milioni mentre l'olandese di ritorno dall'Everton può essere ceduto in prestito dallo United secondo Leggo.