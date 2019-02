A poco meno di un anno dal suo addio al Milan, Massimo Mirabelli può tornare in Serie A. Come riportato da Il Messaggero, la Roma sta pensando all’ex ds rossonero per sostituire Monchi, che a fine stagione può separarsi dai giallorossi e che è stato accostato in più di un'occasione alla sua vecchia squadra, il Siviglia (dove si parla anche di un nuovo ruolo, da presidente), e all'Arsenal, dove ritroverebbe Unai Emery come allenatore.



Per quanto concerne Mirabelli, attualmente è ancora legato contrattualmente al Milan, che lo ha esonerato dal suo incarico la scorsa estate con l'avvento di Elliott come nuovo proprietario e in assenza dell'accordo economico per la rescissione. Il dirigente calabrese, pur non essendo operativo, continua a viaggiare per l'Europa per vedere calciatori e aggiornarsi professionalmente, secondo Il Messaggero, in attesa di una nuova opportunità lavorativa. Che potrebbe essere di nuovo in una big del calcio italiano.