Come anticipato da Calciomercato.com ​l'infortunio di Spinazzola ha lasciato un buco importante, cheI nomi in orbita giallorossa sono tanti, tra cui anche Bensebaini e ora l'esterno del Manchester United. La pista che porta al brasiliano ex Inter è confermata: ci sono dei contatti in corso con i Red Devils.: se lo United darà l'ok per questa fortmula allora la situazione più scaldarsi.