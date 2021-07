Sesto appuntamento per la Roma in questa fase del precampionato e ancora un impegno di alta caratura contro un avversario con grande esperienza in campo internazionale come il Siviglia dell'ex Monchi. La formazione di José Mourinho vuole confermare i progressi caratteriali emersi nella combattuta sfida contro il Porto e proverà a migliorare anche la fluidità del proprio gioco al cospetto di una delle squadre più importanti del panorama spagnolo.



Calcio di inizio fissato alle 18.30 , in Portogallo, per quella che sarà una riedizione dei sedicesimi di finale dell'Europa League della passata stagione, quando si imposero per 2-0 gli andalusi.





Roma-Siviglia LIVE





FORMAZIONI UFFICIALI



Roma (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral. All.: Mourinho.



Siviglia (4-3-3): Dmitrovic; Jesús Navas, Rekik, Fernando, José Ángel; Gudelj, Rakitic, Óscar; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All.: Lopetegui.