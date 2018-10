Dopo un anno insieme alla Sampdoria, Patrik Schick e Milan Skriniar si ritroveranno in campo in Nations League, quando la Repubblica Ceca affronterà la Slovacchia. A pochi giorni dal match, il difensore dell’Inter ha parlato dal ritiro slovacco e si è soffermato anche sull’attaccante della Roma. Ecco le sue dichiarazioni riportate da isport.cz: “Abbiamo passato insieme una stagione a Genova, siamo molto amici e ci sentiamo spesso. È un grande giocatore, anche se non sta giocando molto adesso. Penso che meriterebbe più spazio nella Roma, è un giocatore intelligente e molto talentuoso, non è affatto scarso. Se ha fatto bene a scegliere la Roma? Non saprei, lì comunque ha davanti Dzeko, sapete tutti che giocatore è. Anche se fa 2 gol, un allenatore non lo farebbe uscire all’80’, perché vorrebbe una sua tripletta. Per Patrik non è una situazione facile ma è solo questione di tempo“.