Mourinho chiede da sempre agli infortunati di stringere i denti. E proprio su questo c’era stata qualche incomprensione con Smalling ai tempi dello United, quando il ragazzo era alle prese con dei problemi muscolari e Mou parlava apertamente di mancanza di sacrificio di alcuni suoi giocatori, scrive La Repubblica. Il portoghese si ritrova, a distanza di anni, ancora con Smalling in rosa, infortunato dal 17 agosto (lesione al flessore della coscia sinistra), reduce da una stagione travagliata dal punto di vista fisico, e spera che riesca a tornare a disposizione. Mou non si affida a occhi chiusi allo staff medico, ma segue tutto, soprattutto nella fase della riabilitazione, quando è convinto che l’elemento psicologico sia parte integrante di un veloce ritorno in campo. E contro il Sassuolo vorrebbe riavere l’inglese almeno tra i convocati, cosa che al momento è da valutare, visto che il ragazzo continua a svolgere parte degli allenamenti in gruppo e parte come lavoro differenziato.