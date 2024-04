Roma, Smalling e Lukaku verso il recupero per il Leverkusen. Le ultime su Pellegrini

perché dal campo di allenamento di Trigoria arrivano buone nuove in vista dell’attesissima semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen, prevista per giovedì 2 maggio, alle ore 21, all’Olimpico.e crescono di conseguenza le possibilità di averli entrambi a disposizione per la sfida contro la squadra campione di Germania, allenata da Xabi Alonso.- Il centrale inglese era stato costretto ad abbandonare il campo all’88° del recupero di campionato contro l’Udinese di giovedì scorso per un fastidio all’inguine, che gli aveva fatto saltare il match dello scorso fine settimana contro il Napoli. L’attaccante belga si era invece fermato alla mezzora del primo tempo della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan e ha dunque saltato gli ultimi due appuntamenti in calendario.o sostituirli con Llorente e uno tra Azmoun e Abraham.- Nel corso dell’allenamento odierno a Trigoria,- che il club giallorosso specifica essere di natura precauzionale -Il centrocampista classe ‘96 non è in perfette condizioni fisiche e De Rossi non vuole correre alcun tipo di rischio, ma molto difficilmente rinuncerà alla sua presenza dal primo minuto contro il Bayer Leverkusen.